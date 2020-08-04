В Гомеле девушка спасла из горевшей квартиры соседей двух детей

По сведениям МЧС Беларуси, в понедельник спасателям поступило сообщение о задымлении в квартире дома по улице Владимирова. Прибывшие подразделения МЧС увидели дым, который шёл из окна третьего этажа.

Новости Беларуси. 3 августа около восьми вечера в Гомеле женщина спасла детей из задымленной квартиры соседей.

Когда спасатели поднялись в квартиру, там находился только 43-летний мужчина, который, предположительно, был нетрезвым и тушил в ванной тлевшие постельные принадлежности.

Выяснилось, что 29-летняя соседка по подъезду почувствовала запах дыма и услышала пожарный извещатель. Девушка начала стучать в дверь квартиры, откуда шёл дым. Мужчина впустил соседку, и она увидела 3-летнего и годовалого мальчиков.

Девушка вывела детей на улицу, а затем передала внуков бабушке, которая проживает в соседнем доме. Во время пожара 31-летней хозяйки квартиры не было дома, а 11-летняя дочь супругов играла на улице.