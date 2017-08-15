Прямой эфир

Запертый в машине пес умер от жары в Минске

15 августа 2017 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 13 августа в Минске произошла жуткая трагедия. На парковке около гипермаркета очевидцы обнаружили собаку, которая была заперта в машине.

По информации зоозащитной организации «Эгида», хозяева отлучились в магазин за покупками. На улице стояла жара, и питомцу начало не хватать воздуха. Очевидцы около получала пытались отыскать владельцев животного.

От жары пес упал на пол автомобиля, у него начались конвульсии. Хозяева не успели спасти собаку – животное умерло.

Весной 2017 года в минской ветстанции отказали в помощи сбитому коту – здесь подробнее.

# происшествия # Животные

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле школьницу сбила машина: девочка переходила дорогу на красный свет
15 августа 2017 15:33

В Гомеле школьницу сбила машина: девочка переходила дорогу на красный свет

Психолога Михаила Козлова отпустили из РУВД в Минске
15 августа 2017 14:51

Психолога Михаила Козлова отпустили из РУВД в Минске

«Схема преступления достаточно проста»: дело россиян, грабивших аптеки в Беларуси, передано в суд
15 августа 2017 12:12

«Схема преступления достаточно проста»: дело россиян, грабивших аптеки в Беларуси, передано в суд