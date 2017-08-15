Запертый в машине пес умер от жары в Минске

Новости Беларуси. 13 августа в Минске произошла жуткая трагедия. На парковке около гипермаркета очевидцы обнаружили собаку, которая была заперта в машине.

По информации зоозащитной организации «Эгида», хозяева отлучились в магазин за покупками. На улице стояла жара, и питомцу начало не хватать воздуха. Очевидцы около получала пытались отыскать владельцев животного.

От жары пес упал на пол автомобиля, у него начались конвульсии. Хозяева не успели спасти собаку – животное умерло.