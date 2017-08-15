«Схема преступления достаточно проста»: дело россиян, грабивших аптеки в Беларуси, передано в суд
Новости Беларуси. Следователи поставили точку в деле грабителей аптек. Расследование в отношении двух граждан России длилось несколько месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подозреваемых задержали в конце апреля в Минске.
На данный момент известно, что злоумышленники наведались в 7 аптек и причинили ущерб на сумму более 6000 рублей. Причем последнее ограбление окончилось грабежом – мужчины угрожали провизору.
Светлана Голованова, заместитель начальника Первомайского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:
Схема совершения преступления была достаточно проста: один из соучастников приходил в аптеку, отвлекал продавца аптеки, вынуждая тем самым покинуть кассовую зону аптеки для демонстрации реализуемой продукции. Главной целью соучастников было добиться того, чтобы кассовый аппарат был свободен.
Второй соучастник, воспользовавшись действиями первого, проникал в помещение аптеки непосредственно к узлу расчета. Оттуда совершал хищение денежной выручки и покидал аптеку.
Обвиняемые заключены под стражу. В рамках дела следователи допросили несколько десятков очевидцев. Установлен и автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Таким образом, расследование завершено – дело на столе у прокурора. Вскоре злоумышленников ждет суд.