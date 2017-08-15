«Схема преступления достаточно проста»: дело россиян, грабивших аптеки в Беларуси, передано в суд

Новости Беларуси. Следователи поставили точку в деле грабителей аптек. Расследование в отношении двух граждан России длилось несколько месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подозреваемых задержали в конце апреля в Минске.

На данный момент известно, что злоумышленники наведались в 7 аптек и причинили ущерб на сумму более 6000 рублей. Причем последнее ограбление окончилось грабежом – мужчины угрожали провизору.