«Хотя бы укололи обезболивающее». В минской ветстанции отказали в помощи сбитому коту

Они произошли от миацидов, существовавших более 40 миллионов лет назад, многие их считают инопланетянами. Они спят 18 часов в сутки, благодаря им появился йод. Сам Исаак Ньютон изобрёл для них дверь. У них 9 жизней и их на планете 400 миллионов. И это всё о них – о кошках.

Говорят, вокзал видит больше искренних поцелуев, чем ЗАГС, больница – больше искренних молитв, чем церковь. А ветеринарная клиника, вообще, видит всё – от нечеловеческой любви до отвратительных пороков.

Елена Навроцкая:

Мы уже третий день живём на стрессе. Та ситуация, которая случилась, повергла нас в шок.

Сын возвращался в работы и на обочине увидел сбитого кота, который пытался подняться, который пытался бежать. Ну а, поскольку у нас отношение к животным очень такое трепетное – у нас у самих кошка, мы подкармливаем котов ещё – он схватил этого кота и потащил в клинику.

Была надежда, что животное удастся спасти. Во-первых, в силу кошачьей живучести, во-вторых, окровавленное животное не хотело умирать и даже пыталось ползти. К счастью, идти далеко не пришлось, в столице ветеринарных лечебниц – пруд пруди.



Елена Навроцкая:

Сын принёс в клинику этого кота и обратился за помощью к специалисту, но это был уже конец рабочего дня, и была закрыта касса. Врач сказала, что у кота травмы, несовместимые с жизнью, возможно.

И что ему нужно делать рентген, и помочь она ему не может. С порога ветеринар заявила, что её рабочий день закончен, а животное – бездомное. Кроме того, в клинике не оказалось необходимого оборудования. Тем не менее, специалист «на глазок» определила, что животное безнадёжное. Полученные травмы – несовместимы с жизнью.

Минчанин, находясь в шоковом состоянии, умолял хоть как-то облегчить страдания несчастного. Елена Навроцкая:

Я считаю, что в этих условиях врачи должны были, хотя бы, уколоть обезболивающее, если не усыпить, хотя бы, облегчить страдания, потому что смотреть на это невозможно нормальному человеку. Молодой человек был готов оплатить лечение или, на худой конец, усыпление из своего кармана. Увы, и этот убийственный довод не убедил эскулапа.



Умирающее животное стало свидетелем не только ветеринарного консилиума, но и психологического триллера под названием «Сам дурак!» В момент передряги, прямо в ветклинике душа безымянного кота или кошки предпочла отправиться в лучший мир, без людей.



Эвита Жойдь, ветеринар:

Конкретного запрета на приём бездомных животных нет, однако есть в любой клинике такое правило, что, если животное не вакцинировано от бешенства, то да, можно отказать в приёме, но, если это будет комплекс симптомов, характерных для этого заболевания. Хотела бы выступить в защиту врача. Люди, когда с такими симптомами подбирают животное – отказ задних лап, например, или кровотечение – лучше позвонить в клинику, можно ли принести такое животное.

Потому что не каждая клиника готова принять такое животное. Получается, с точки зрения закона – ветеринар ничего не нарушила и может спать спокойно. Но как быть с совестью? Эвита Жойдь, ветеринар:

Бездомных животных приносят много, и порой мне кажется, что их приносят больше, чем обычных животных, чаще. Да, усыпление происходит препаратами строгой отчетности, но предложить человек мог. Кстати, именно «Айболиты» любят повторять: если врач спасает человека, то ветеринар спасает человечество.

В нашей истории всё вышло иначе. Не совсем понятны и действия мужчины. Вместо того, чтобы упорно выяснять отношения, стоило, не теряя драгоценного времени, обратиться в другую клинику. Кстати, если ветеринары считают, что всё в этой истории правомерно и нормировано, то у правозащитников друзей наших меньших – иная точка зрения.

Вероника Ханцевич, председатель ОЗЖ «Эгида»:

Согласно Административному кодексу, у нас предусмотрена ответственность за неоказание помощи ветеринарной помощи животному. И наказание в виде штрафа. Однако, данную ситуацию нельзя квалифицировать, как жестокое обращение с животными, потому что конкретно статья «О Жестоком обращении с животными» предусматривает действия, которые привели к причинению животному вреда, либо к смерти животного.

На сегодня у нас нет закона «О защите животных». Когда закон был в разработке, зоозащитные организации вносили предложения, чтобы неоказание и бездействие тоже квалифицировались, как жестокое обращение с животными. А в это время в Италии за брошенную кошку дают год тюрьмы. А, например, в Турине, если хозяин выгуливает собаку меньше трёх раз в день, то ему грозит штраф – 500 евро. В Австрии является преступлением содержание цыплят в тесных клетках. В Швейцарии домашним животным присваивается особый правовой статус. Там они не приравниваются, как у нас к вещам. В Германии права животных защищены главным законом станы – Конституцией. Мы же уже много лет не можем принять закон о защите животных. Может, потому и ведём себя, порой, как животные?



Вероника Ханцевич, председатель ОЗЖ «Эгида»:

Честно говоря, в моей практике, за всё время, что я сталкивалась, работая с животными, и волонтёры нашей организации – у нас не было ни одной ситуации, чтобы ветеринарный врач нам отказал.