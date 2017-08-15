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В Гомеле школьницу сбила машина: девочка переходила дорогу на красный свет

15 августа 2017 15:33
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Новости Беларуси. 14 августа 25-летняя девушка сбила ребенка в Гомеле.

По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 10-летняя девочка переходила дорогу на красный свет.

В Гомеле школьницу сбила машина: девочка переходила дорогу на красный свет-1

Фото: vk.com/gomelchp

Школьница была травмирована, ее госпитализировали.

Зимой 2017 года в Гродненской области третьеклассницу возле школы сбила машина – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # ДТП

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