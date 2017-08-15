В Гомеле школьницу сбила машина: девочка переходила дорогу на красный свет

Новости Беларуси. 14 августа 25-летняя девушка сбила ребенка в Гомеле.
По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 10-летняя девочка переходила дорогу на красный свет.
Новости Беларуси. 14 августа 25-летняя девушка сбила ребенка в Гомеле.
По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 10-летняя девочка переходила дорогу на красный свет.
Фото: vk.com/gomelchp
Школьница была травмирована, ее госпитализировали.
Зимой 2017 года в Гродненской области третьеклассницу возле школы сбила машина – здесь подробнее.