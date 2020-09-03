«Заниматься начал из-за тяжёлого положения в семье». Участник несанкционированного митинга в Минске оказался закладчиком психотропов

Молодой человек признался в противоправной деятельности и сообщил, где хранит психотропы. В ходе обыска по его месту жительства было изъято 15 граммов запрещенного вещества.

Я гулял по улице Немиге, прошел с флагом. Создал, скажем так, аварийную ситуацию. На мои действия откликались водители, бибикали мне. Был задержан, так как создал аварийную ситуацию. После задержания взяли телефон, мои вещи. Нашли в телефоне фотографии закладок. Я рассказал, что где лежит, где товар, где весы, сколько занимаюсь… Вообще из-за чего я этим занимаюсь. Заниматься начал из-за тяжелого положения в семье материального, денег не было. В митингах не участвовал. Никак не связана моя деятельность с положением в стране.

После того, как я сказал, где, что, оперуполномоченные ездили на квартиру, где это все лежит, изъяли. Брали отпечатки пальцев.

Ну, не советую, в общем, заниматься таким видом деятельности, потому что наказание довольно суровое.