Взрыв в Бобруйске: хозяин квартиры включил газ, заперся и никого не впускал

Новости Беларуси. В Бобруйске произошел взрыв. Пострадал один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это случилось поздно вечером 1 сентября. В правоохранительные органы поступила информация, что в одной из квартир жилого дома хозяин включил газ, заперся и никого не впускает.

Через какое-то время в помещении взорвалась газовоздушная смесь. В результате повреждено перекрытие между первым и вторым этажом, не менее четырех припаркованных рядом с домом автомобилей.