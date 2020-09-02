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Взрыв в Бобруйске: хозяин квартиры включил газ, заперся и никого не впускал

02 сентября 2020 07:54
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Новости Беларуси. В Бобруйске произошел взрыв. Пострадал один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в Бобруйске: хозяин квартиры включил газ, заперся и никого не впускал-1

Это случилось поздно вечером 1 сентября. В правоохранительные органы поступила информация, что в одной из квартир жилого дома хозяин включил газ, заперся и никого не впускает.

Через какое-то время в помещении взорвалась газовоздушная смесь. В результате повреждено перекрытие между первым и вторым этажом, не менее четырех припаркованных рядом с домом автомобилей.

Взрыв в Бобруйске: хозяин квартиры включил газ, заперся и никого не впускал-4

Жителей дома эвакуировали, никто из них не пострадал. Хозяина квартиры с ожогами доставили в больницу. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине инкриминируют умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.

# Взрыв газа # происшествия # Фотофакт

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