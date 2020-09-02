По факту взрыва газа в жилом доме в Бобруйске возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В одном из жилых домов Бобруйска произошел взрыв газа. Об этом сообщил Следственный комитет.

Фото: СК

Хозяин заперся в своей квартире, включил газ и никого не пускал. В результате взрыва мужчину с ожогами доставили в больницу (подробности здесь).

Фото: СК

Из-за происшествия, которое случилось вечером 1 сентября, были повреждены перекрытия между двумя этажами, взрывная волна также выбила стекла в четырех автомобилях. Жителей дома эвакуировали, никто из них не пострадал.

Фото:СК