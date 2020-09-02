По факту взрыва газа в жилом доме в Бобруйске возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В одном из жилых домов Бобруйска произошел взрыв газа. Об этом сообщил Следственный комитет.
Новости Беларуси. В одном из жилых домов Бобруйска произошел взрыв газа. Об этом сообщил Следственный комитет.
Фото: СК
Хозяин заперся в своей квартире, включил газ и никого не пускал. В результате взрыва мужчину с ожогами доставили в больницу (подробности здесь).
Фото: СК
Из-за происшествия, которое случилось вечером 1 сентября, были повреждены перекрытия между двумя этажами, взрывная волна также выбила стекла в четырех автомобилях. Жителей дома эвакуировали, никто из них не пострадал.
Фото:СК
В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в умышленном уничтожении либо повреждении имущества, совершенным общеопасным способом (ч.2 ст. 218 УК РБ).