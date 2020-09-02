За прошедшие сутки спасатели нашли трёх женщин, которые заблудились в лесу

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли трех заблудившихся грибников.

Информация о первом инциденте поступила утром 1 сентября, сообщает МЧС Беларуси. В лесу около деревни Замошье Сенненского района пропала пенсионерка. Также известно, что в этот же день вечером сообщили о двух женщинах, заблудившихся около деревни Талька Пуховичского района.

В обоих случаях женщины пошли собирать грибы и ягоды, но не смогли найти обратную дорогу. Для поиска пропавших были задействованы спасатели и сотрудники милиции.

Все трое были найдены, в медицинской помощи не нуждались.