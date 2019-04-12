Замёл следы: в Слонимском районе мужчина украл продукты и сжёг два дома

Новости Беларуси. Подозреваемый в воровстве мужчина сжёг два дома, заметая следы. Мужчина из деревни Великая Кракотка Слонимского района сначала проник в жилище односельчанки и штурмом взял холодильник, рассказали в программе «Экстренный вызов».
Нежданный гость вынес продукты пенсионерки, и в попытке избавиться от вещественных доказательств поджёг дом.
Пламя полностью уничтожило строение и перекинулось на соседнюю постройку.
Максим Базыленко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 205-ой Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража», и по части второй статьи 218-ой Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества».