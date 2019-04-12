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Замёл следы: в Слонимском районе мужчина украл продукты и сжёг два дома

12 апреля 2019 13:36
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Новости Беларуси. Подозреваемый в воровстве мужчина сжёг два дома, заметая следы. Мужчина из деревни Великая Кракотка Слонимского района сначала проник в жилище односельчанки и штурмом взял холодильник, рассказали в программе «Экстренный вызов».

Нежданный гость вынес продукты пенсионерки, и в попытке избавиться от вещественных доказательств поджёг дом.

Замёл следы: в Слонимском районе мужчина украл продукты и сжёг два дома-1

Пламя полностью уничтожило строение и перекинулось на соседнюю постройку.

Замёл следы: в Слонимском районе мужчина украл продукты и сжёг два дома-4

Замёл следы: в Слонимском районе мужчина украл продукты и сжёг два дома-6

Максим Базыленко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 205-ой Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража», и по части второй статьи 218-ой Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества».

Замёл следы: в Слонимском районе мужчина украл продукты и сжёг два дома-9

# Пожар # происшествия # Максим Базыленко

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