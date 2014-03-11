Зампредседателю концерна «Белнефтехим» Владимиру Волкову предъявлено обвинение во взяточничестве

Новости Беларуси. Говоря о совершенствовании системы образования, глава государства затронул еще одну непростую тему - тему коррупции. Правоохранители регулярно сообщают о фактах взяток преподавателям. Причем, в прошлом году, по сравнению с 2012, количество таких преступленийувеличилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Грейбо, начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

В 2013 году в сфере образования выявлено коррупционных преступлений на 75 преступлений больше, чем в 2012 году. В основном, коррупционные преступления в сфере образования совершаются должностными лицами учебных заведений. Эта статистика характеризует деятельность правоохранительных органов, которые активизировались и стали лучше работать по выявлению этих коррупционных преступлений.

Разговор о коррупции в образовании перешел в более широкую плоскость. Говоря о фактах коррупции в сфере образования, президент высказал свое мнение относительно нечистых на руку чиновников и в других сферах.

Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время обнародовать новые факты коррупции среди должностных лиц. И вот что отметили сегодня в следственном комитете.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следственным комитетом Республики Беларусь завершено предварительное расследование по уголовному делу в отношении зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимира Волкова. Окончательное обвинение в предъявленной ему по 8 эпизодам преступной деятельности, по 8 фактам получения взяток от различных субъектов хозяйствования. Предварительное следствие по делу окончено. В ходе него наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе 2 квартиры, гараж, автомобиль BMW Х5, а также денежные средства - порядка 100 тысяч долларов США и другое имущество.

Дмитрий Конопляник, начальник управления Следственного комитета по городу Минску:

Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску расследуется уголовное дело в отношении руководителя предприятия «Минскопвторресурсы». В настоящее время получены доказательства, дающие основания для предъявления ему окончательного обвинения по 10 эпизодам получения взяток на общую сумму более 26 тысяч долларов и 95 миллионов белорусских рублей. Взятки получал за заключение договоров о строительстве заготовительных пунктов, заключение трудовых договоров о приеме на работу заготовителей. Сумма варьировалась от 1 до 3 тысяч долларов.