Поиски Боинга 777, пропавшего 3 дня назад с 239 людьми на борту над морем, продолжаются

Новости Китая. Новые подробности по факту исчезновения пассажирского самолета Малазийских авиалиний.

Экипаж Гонконгской авиакомпании сообщил о том, что были обнаружены крупные обломки, которые могут принадлежать пропавшему Боингу. Пилоты заметили возможные фрагменты лайнера над Южно-Китайским морем у берегов Вьетнама. В то же время эксперты отмечают: место их обнаружения не совпадает с запланированным маршрутом самолета.

Поисковая операция с участием воздушных и морских сил более десяти стран продолжается.

Напомним, на борту пропавшего 8 марта воздушного судна находились более 230 человек, большинство из них граждане Китая и Малайзии. Самолет исчез с экранов радаров, не подав никаких сигналов о смене курса, неполадках на борту или других проблемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.