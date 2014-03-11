Кот гималайской породы напал на хозяев и запер их в комнате

Новости США. Черно-белый кот гималайской породы весом почти 10 килограммов напал на семилетнего мальчика, сына хозяев, и расцарапал ему лицо. Инцидент произошел вечером 9 марта в городе Портленд.

Когда отец ребенка толкнул кота, тот буквально пришел в ярость: стал злобно мяукать и бросаться на людей. Всем членам семьи, включая собаку, пришлось запереться в комнате. Кот не отступал. Он уселся под дверью и не давал возможности выйти из помещения. Хозяевам квартиры пришлось обратиться в полицию.

В тот момент, когда приехали полицейские, кот запрыгнул на холодильник. Однако был пойман и посажен в клетку-переноску. Питомца оставили хозяевам, но что они будут делать с агрессивным животным дальше, пока неизвестно.

В американской полиции отметили, что случаи с нападением агрессивных собак на людей, достаточно распространены. Чего не скажешь о котах. Правда, несколько дней назад в Британии кот напал на соседа своих хозяев и нанес ему серьезную травму. Поводом для нападения, как выяснилось позже, стал запах парфюма, которым пользовался мужчина. Очевидно, животное ненавидит сильные ароматы.

Месяц назад в Гродненском зоопарке произошла чрезвычайная ситуация с участием львицы. Повар, сотрудница зоопарка, лишилась руки из-за собственной беспечности. Трагедия произошла у клетки со львами. Женщина после окончания рабочего дня перелезла через ограждающий барьер, подошла к клетке и просунула руку, чтобы погладить хищное животное. Смотрите видео.