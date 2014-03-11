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Пожар в Витебской области: в огне погибли 30 телят, 10 отправлены на вынужденный убой

11 марта 2014 11:54
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Новости Беларуси. Крупный пожар в Витебской области. Минувшим вечером там в одной из деревень горела ферма. В результате в огне погибли 30 телят. Сотрудники  начали эвакуировать скот еще до приезда спасателей. Но из-за сильного ветра пламя распространилось слишком быстро и  вывести всех животных не удалось.

Огонь полностью уничтожил пристройку, само же здание фермы не пострадало. Однако почти полторы сотни телят пришлось отправить на вынужденный убой.

Сейчас рассматриваются две версии произошедшего — неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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