Пожар в Витебской области: в огне погибли 30 телят, 10 отправлены на вынужденный убой

Новости Беларуси. Крупный пожар в Витебской области. Минувшим вечером там в одной из деревень горела ферма. В результате в огне погибли 30 телят. Сотрудники начали эвакуировать скот еще до приезда спасателей. Но из-за сильного ветра пламя распространилось слишком быстро и вывести всех животных не удалось.

Огонь полностью уничтожил пристройку, само же здание фермы не пострадало. Однако почти полторы сотни телят пришлось отправить на вынужденный убой.

Сейчас рассматриваются две версии произошедшего — неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.