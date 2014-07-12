Задымление «Боинга» с белорусами, летевшими из Турции. Самолет не загорелся благодаря пилоту

Новости Беларуси. Инцидент с белорусским «Боингом» в Турции. В Стамбульском аэропорту накануне предотвратили возгорание самолета. Как сообщают местные СМИ, во время взлета в шасси воздушного судна отсутствовала гидравлическая жидкость. Судя по всему, произошла ее утечка. Пилот оперативно принял решение об отмене полета. Через некоторое время на место подоспела пожарная бригада. Турецкие СМИ написали, что было задымление.

Игорь Чергинец, замгендиректора авиакомпании «Белавиа»:

Никакого задымления, а тем более пожара, не было. Была течь гидрожидкости, которую необходимо было смыть. В аэропортах это делают техслужбы вместе с пожарными. Сработал датчик, и командир вызвал техподдержку, которая направила тягач. Он отвез самолет в ангар для ликвидации неисправности. Если бы был пожар, там бы стояла вовсе не одна машина.

Тот же самолет, уже исправный, улетел вместе с пассажирами спустя шесть часов. Если бы было что-то более серьезное, последовало бы расследование и самолет оставался бы в Стамбуле. С бортом все в порядке, с тех пор он благополучно выполнил уже два рейса.

На борту «Боинга» находилось 90 пассажиров, которые следовали в белорусскую столицу. Их эвакуировали в здание аэропорта, было организовано их питание. Самолет отбуксировали для ремонта в ангар. Пассажиры прибыли в Минск с опозданием на шесть часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.