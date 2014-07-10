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Сильнейшие бури обрушились на Польшу: затоплены улицы, порваны линии электропередач, разбиты автомобили

10 июля 2014 07:33
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Новости Польши. От разгула стихии страдает Польша. На западные и центральные районы страны обрушились сильнейшие бури. Информации о жертвам и пострадавших пока нет.

Во многих городах региона затоплены целые улицы, дорожное движение частично парализовано. Сильные порывы ветра ломают деревья и рвут линии электропередачи.

Так, в Малопольском воеводстве из-за упавшей на крышу поезда электрической контактной сети были экстренно эвакуированы пассажиры.

Сложная ситуация из-за непогоды сложилась и в столице страны Варшаве. Там повреждены несколько зданий, разбиты десятки автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы # Фотофакт

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