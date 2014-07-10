Около 9 тысяч разовых доз мака на общую сумму в 2 млрд рублей изъяли оперативники в Минске

Новости Беларуси. Ликвидирован один из крупнейших каналов поставки из-за рубежа в Минск семян мака.

Оперативники изъяли около 9 тысяч разовых доз на общую сумму около двух миллиардов рублей. Во время операции было задержано пятеро минчан, которые наладили в столице «маковый бизнес».

Приятели работали во всех районах города, а со временем наладили сотрудничество с дилерами из других регионов республики.

Сейчас их действиям дается правовая оценка. По предварительным данным, им грозит штраф в размере 250 базовых величин, не говоря уже о конфискации самой партии и автотранспорта, который использовался для доставки товара потребителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.