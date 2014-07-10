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В Техасе мужчина застрелил 6 человек, в том числе 4 своих маленьких детей

10 июля 2014 07:27
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Новости США. Новый инцидент со стрельбой произошел в США.

В пригороде Хьюстона, штат Техас, мужчина убил шестерых человек, среди которых были четверо его маленьких детей. Еще два человека получили серьезные ранения.

После преступления стрелок попытался бежать, однако полиции удалось его задержать неподалеку от места трагедии. После нескольких часов переговоров, мужчина все таки сдался правоохранителям.

Подобные происшествия в Соединенных Штатах не редкость. Однако правительство страны пока так и не приняло закон об ужесточении правил хранения и использования оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба в США

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