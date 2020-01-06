«Задушил 37-летнюю хозяйку квартиры». Подробности убийства женщины, останки которой нашли в Свислочи

Новости Беларуси. В Витебске задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи 2 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им оказался 26-летний молодой человек – гражданин иностранного государства. Спецоперацию этой ночью провели сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз».

Сергей Якубель, начальник управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Менее суток оперативникам ГУВД и МВД понадобилось для установления личности задержанного. Была проделана кропотливая работа по сопоставлению всех фактов и обстоятельств, были назначены многочисленные экспертизы.

Со слов задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в городе Минске, произошел конфликт. В результате мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры.

Известно, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался. Расследование дела продолжается.