В Витебске задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой обнаружены в Свислочи

Новости Беларуси. В ночь на 6 января в Витебске был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, останки конечностей которой были найдены в Свислочи.

Как сообщает МВД Беларуси, подозреваемый был задержан при поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз». Задержанным оказался 26-летний иностранец.

По словам фигуранта, 28 декабря он поссорился с 37-летней женщиной, у которой проживал в Минске. В ходе конфликта мужчина задушил хозяйку квартиры. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Как уточняет Следственный комитет, с задержанным проводятся следственные действия. Назначено проведение ряда экспертиз, допрашиваются свидетели, изучается информация, которая может иметь отношение к происшествию.

Расследование продолжается.

На прошлой неделе была установлена личность женщины, останки конечностей которой были найдены в Свислочи.