Прямой эфир

В Витебске задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой обнаружены в Свислочи

06 января 2020 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ночь на 6 января в Витебске был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, останки конечностей которой были найдены в Свислочи. 

Как сообщает МВД Беларуси, подозреваемый был задержан при поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз». Задержанным оказался 26-летний иностранец. 

По словам фигуранта, 28 декабря он поссорился с 37-летней женщиной, у которой проживал в Минске. В ходе конфликта мужчина задушил хозяйку квартиры. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. 

Как уточняет Следственный комитет, с задержанным проводятся следственные действия. Назначено проведение ряда экспертиз, допрашиваются свидетели, изучается информация, которая может иметь отношение к происшествию. 

Расследование продолжается. 

На прошлой неделе была установлена личность женщины, останки конечностей которой были найдены в Свислочи. 

Было обнаружено тело погибшей – подробнее здесь

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На станции метро «Пушкинская» мужчина упал на пути
06 января 2020 07:45

На станции метро «Пушкинская» мужчина упал на пути

В Смолевичском районе лось угодил в полынью и не мог выбраться
06 января 2020 06:41

В Смолевичском районе лось угодил в полынью и не мог выбраться

Установлена личность женщины, останки которой были найдены в Свислочи
05 января 2020 14:29

Установлена личность женщины, останки которой были найдены в Свислочи