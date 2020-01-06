На пожаре в Ошмянском районе погибли пенсионер и его сын

Новости Беларуси. 6 января около семи утра произошёл пожар в деревне Бервенцы Ошмянского района.
Как сообщает Следственный комитет, в огне погибли 80-летний мужчина и его 48-летний сын. Уничтожена кровля дома, повреждено имущество.
Новости Беларуси. 6 января около семи утра произошёл пожар в деревне Бервенцы Ошмянского района.
Как сообщает Следственный комитет, в огне погибли 80-летний мужчина и его 48-летний сын. Уничтожена кровля дома, повреждено имущество.
Место происшествия осматривается, определён вероятный очаг возгорания. Предварительно, причиной загорания стала неосторожность при курении. Ранее 48-летний гражданин не раз курил в постели.
Назначено проведение ряда экспертиз, по факту гибели мужчин проводится проверка.
Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь на пожарах в Беларуси погибли пять человек.
Один из пожаров случился в деревне Ильинка Могилёвского района – подробнее здесь.