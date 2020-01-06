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На пожаре в Ошмянском районе погибли пенсионер и его сын

06 января 2020 11:59
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Новости Беларуси. 6 января около семи утра произошёл пожар в деревне Бервенцы Ошмянского района. 

Как сообщает Следственный комитет, в огне погибли 80-летний мужчина и его 48-летний сын. Уничтожена кровля дома, повреждено имущество. 

На пожаре в Ошмянском районе погибли пенсионер и его сын-1

Место происшествия осматривается, определён вероятный очаг возгорания. Предварительно, причиной загорания стала неосторожность при курении. Ранее 48-летний гражданин не раз курил в постели. 

Назначено проведение ряда экспертиз, по факту гибели мужчин проводится проверка. 

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь на пожарах в Беларуси погибли пять человек.

Один из пожаров случился в деревне Ильинка Могилёвского района – подробнее здесь

# Пожар # происшествия

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