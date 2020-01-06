26-летний иностранец. Что известно о подозреваемом в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи

Новости Беларуси. В Витебске задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи 2 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказался 26-летний молодой человек – гражданин иностранного государства.

«Проводили очистные работы в реке Свислочь». Сумку с человеческими останками нашли в Минске