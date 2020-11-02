Более 80 ДТП с участием детей и 7 погибших. Статистика аварий по Минской области

Новости Беларуси. В Минской области сначала 2020 года произошло более 80 ДТП с участием детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Погибли семь несовершеннолетних.
Новости Беларуси. В Минской области сначала 2020 года произошло более 80 ДТП с участием детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Погибли семь несовершеннолетних.
Госавтоинспекция акцентирует внимание родителей: свободная от школы семидневка – не повод расслабляться. По возможности, необходимо контролировать отдых детей.
Нелишним будет еще раз проговорить основные правила безопасного поведения вблизи дорог:
– переходить проезжую часть можно только в специально оборудованных местах, убедившись в безопасности движения;
– нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных машин, деревьев, кустов или построек. Из-за небольшого роста дети могут быть незаметны для водителей;
– двигаться на велосипеде можно только по специальной дорожке, а при ее отсутствии – по тротуару;
– детям до 14 лет запрещено выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде и до 16 лет нельзя садиться за руль мопеда.
И внимание! Уже в шесть часов вечера темнеет.
Обязательно обозначьте детей фликерами.