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Более 80 ДТП с участием детей и 7 погибших. Статистика аварий по Минской области

02 ноября 2020 13:57
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Новости Беларуси. В Минской области сначала 2020 года произошло более 80 ДТП с участием детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Погибли семь несовершеннолетних.

Более 80 ДТП с участием детей и 7 погибших. Статистика аварий по Минской области-1

Госавтоинспекция акцентирует внимание родителей: свободная от школы семидневка – не повод расслабляться. По возможности, необходимо контролировать отдых детей.

Нелишним будет еще раз проговорить основные правила безопасного поведения вблизи дорог:

– переходить проезжую часть можно только в специально оборудованных местах, убедившись в безопасности движения;

– нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных машин, деревьев, кустов или построек. Из-за небольшого роста дети могут быть незаметны для водителей;

– двигаться на велосипеде можно только по специальной дорожке, а при ее отсутствии – по тротуару;

– детям до 14 лет запрещено выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде и до 16 лет нельзя садиться за руль мопеда.

Более 80 ДТП с участием детей и 7 погибших. Статистика аварий по Минской области-4

И внимание! Уже в шесть часов вечера темнеет.

Обязательно обозначьте детей фликерами.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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