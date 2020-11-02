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Под Дзержинском Opel влетел в разделительное ограждение. Водитель скончался на месте

02 ноября 2020 13:55
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП в Дзержинском районе. Трагедия произошла на 313-м километре автодороги Минск – Брест – граница России, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Дзержинском Opel влетел в разделительное ограждение. Водитель скончался на месте-1

По данным Госавтоинспекции, поздно вечером 62-летний водитель Opel Vectra, двигаясь в сторону Минска в крайней левой полосе, не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение.

Он скончался на месте.

Под Дзержинском Opel влетел в разделительное ограждение. Водитель скончался на месте-4

Пассажир – женщина 1962 года рождения – доставлена в реанимационное отделение.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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