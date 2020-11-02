Под Дзержинском Opel влетел в разделительное ограждение. Водитель скончался на месте

Новости Беларуси. Смертельное ДТП в Дзержинском районе. Трагедия произошла на 313-м километре автодороги Минск – Брест – граница России, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По данным Госавтоинспекции, поздно вечером 62-летний водитель Opel Vectra, двигаясь в сторону Минска в крайней левой полосе, не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение.