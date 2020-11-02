В Столбцовском районе пара ограбила магазин, угрожая продавцу пистолетом

Новости Беларуси. Уголовное дело за разбой возбудили в Столбцах. Угрожая пистолетом, пара связала продавщицу и забрала выручку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 31 октября, в деревне Яченка. Перед тем, как скрыться, налетчики связали женщину скотчем. Вскоре потерпевшей удалось освободиться и позвонить в милицию.