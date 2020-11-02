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В Столбцовском районе пара ограбила магазин, угрожая продавцу пистолетом

02 ноября 2020 07:18
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Новости Беларуси. Уголовное дело за разбой возбудили в Столбцах. Угрожая пистолетом, пара связала продавщицу и забрала выручку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Столбцовском районе пара ограбила магазин, угрожая продавцу пистолетом-1

Инцидент произошел в минувшую субботу, 31 октября, в деревне Яченка. Перед тем, как скрыться, налетчики связали женщину скотчем. Вскоре потерпевшей удалось освободиться и позвонить в милицию.

В Столбцовском районе пара ограбила магазин, угрожая продавцу пистолетом-4

К месту происшествия направили следственно-оперативную группу и ближайшие наряды милиции, в том числе и участкового инспектора. Именно он установил местонахождение пары, которую в последующем задержали. Похищенные деньги нашли у женщины.

Подозреваемыми оказались жители Столбцов – ранее неоднократно судимые 42-летний мужчина и 37-летняя женщина.

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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