В Столбцовском районе пара ограбила магазин, угрожая продавцу пистолетом

Новости Беларуси. Уголовное дело за разбой возбудили в Столбцах. Угрожая пистолетом, пара связала продавщицу и забрала выручку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уголовное дело за разбой возбудили в Столбцах. Угрожая пистолетом, пара связала продавщицу и забрала выручку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 31 октября, в деревне Яченка. Перед тем, как скрыться, налетчики связали женщину скотчем. Вскоре потерпевшей удалось освободиться и позвонить в милицию.
К месту происшествия направили следственно-оперативную группу и ближайшие наряды милиции, в том числе и участкового инспектора. Именно он установил местонахождение пары, которую в последующем задержали. Похищенные деньги нашли у женщины.
Подозреваемыми оказались жители Столбцов – ранее неоднократно судимые 42-летний мужчина и 37-летняя женщина.