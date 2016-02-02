Послеродовая депрессия: женщину, выпрыгнувшую из окна с младенцем, нашли прохожие

Новости России. Шокирующая история произошла в Петербурге. 35-летняя женщина с грудным ребенком выбросилась из окна седьмого этажа. Трехмесячная малышка выжила, а мать скончалась от ранений еще до прибытия скорой.

Сейчас за жизнь младенца борются врачи.

По предварительной информации, женщина находилась в состоянии депрессии.

Суицид – далеко не всегда следствие серьёзной психической болезни. Частая причина самоубийства – конфликты в семье, на работе и неприятности в учёбе. Около 80% самоубийств были совершены в состоянии депрессии различной степени тяжести. В переходный период смены сезонов – осенью и весной – психика становится более уязвимой.