Прямой эфир

Послеродовая депрессия: женщину, выпрыгнувшую из окна с младенцем, нашли прохожие

02 февраля 2016 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Шокирующая история произошла в Петербурге. 35-летняя женщина с грудным ребенком выбросилась из окна седьмого этажа. Трехмесячная малышка выжила, а мать скончалась от ранений еще до прибытия скорой.

Сейчас за жизнь младенца борются врачи.

По предварительной информации, женщина находилась в состоянии депрессии.

Суицид – далеко не всегда следствие серьёзной психической болезни. Частая причина самоубийства – конфликты в семье, на работе и неприятности в учёбе. Около 80% самоубийств были совершены в состоянии депрессии различной степени тяжести. В переходный период смены сезонов – осенью и весной – психика становится более уязвимой

# происшествия # Самоубийство

Другие новости рубрики

Все новости
В метро Мюнхена мигранты напали на женщину и избили пенсионеров, инцидент попал на видео
02 февраля 2016 11:38

В метро Мюнхена мигранты напали на женщину и избили пенсионеров, инцидент попал на видео

Молодая женщина и ее 2-летний сын отравились угарным газом в Столбцовском районе
02 февраля 2016 07:07

Молодая женщина и ее 2-летний сын отравились угарным газом в Столбцовском районе

Клиенты турфирмы «Аврора тур» остались без денег и путевок, а директора разыскивает милиция
01 февраля 2016 17:02

Клиенты турфирмы «Аврора тур» остались без денег и путевок, а директора разыскивает милиция