В метро Мюнхена мигранты напали на женщину и избили пенсионеров, инцидент попал на видео

Новости Германии. Очередной скандал с участием беженцев разгорается в Германии.

Группа молодых людей избила пожилого мужчину в метро после того, как тот попытался заступиться за женщину. Как пишет DailyMail, все произошло в поезде на глазах у десятков пассажиров. Несколько очевидцев попытались прекратить драку, но толпа беженцев накинулась и на них.

В комментарии под видео, которое распространили в Сети, очевидцы рассказали:

беженцы приставали к женщине, пожилые люди вступились за нее.

Комментарий очевидца:

Он стал очень агрессивным и толкнул ее к окну. Когда пожилые мужчины сказали ему, что он прекратил так поступать, то другие беженцы напали на одного из заступников.

Пострадавшие немедленно вызвали полицию, но стражи порядка заявили, что ничего не могут сделать в данной ситуации.

Для задержания мужчин якобы нет достаточных оснований.

Тим Рот, житель Мюнхена, очевидец произошедшего:

Очень жаль людей, которые нуждаются в помощи. Но необходимо что-то предпринимать против насилия и неуважительного отношения к окружающим. Многие из просителей убежища без уважения относятся и к женщинам, и к пожилым мужчинам, не говоря уже о наших законах и полиции.