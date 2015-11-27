Белорусские правоохранители раскрыли подробности громкого задержания на минском ЖД вокзале

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители раскрыли подробности громкого задержания на минском железнодорожном вокзале. Как мы уже сообщали, здесь был взят под стражу участник военных действий в Донбассе. Молодой человек с белорусским гражданством при себе имел два паспорта, оружие и взрывчатые вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

При нем была дорожная сумка, одет он был довольно необычно, выдавали его особенности поведения. Милиционеры решили поинтересоваться, установить личность, они подошли к мужчине, представились, попросили документы на его имя. В это время они обнаружили, что у него под курткой надет бронежилет из стали. В ходе дальнейшего осмотра был обнаружен пистолет, самодельное взрывное устройство, справка о том, что он является боевых действий антитеррористической операции на территории Украины, документы на его имя, красно-черный флаг правого сектора, маска с прорезями для глаз, различная электронная аппаратура.

В момент задержания молодой человек вел себя неадекватно. Задержание стало возможным благодаря усилению мер безопасности, которые предприняты в связи с ростом террористических угроз в мире.

В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.