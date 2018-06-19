На МКАД опрокинулся грузовик с пивом: фотофакт

Новости Беларуси. Грузовик с пивом опрокинулся днем на внешнем кольце МКАДа недалеко от пересечения с проспектом Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На место прибыли сотрудники ГАИ и МЧС. Движение по кольцевой временно ограничили. В аварии никто не пострадал. Оказавшийся на проезжей части пенный напиток поместили в другой грузовик, опрокинувшийся транспорт поставили на колеса. Уже через полчаса движение здесь восстановили.