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Минские оперативники закрыли 3 интернет-магазина по продаже наркотиков

19 июня 2018 20:58
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Новости Беларуси. Сотрудниками ОМОНа на Рафиева задержаны двое минчан. Они занимались незаконным бизнесом больше месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минские оперативники закрыли 3 интернет-магазина по продаже наркотиков-1

Товар закупали и продавали в интернете. В квартире одного из задержанных обнаружено зелье и записная книжка с реквизитами покупателей. За незаконный оборот наркотических средств мужчинам грозит от 8 до 15 лет лишение свободы.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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