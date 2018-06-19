Минские оперативники закрыли 3 интернет-магазина по продаже наркотиков

Новости Беларуси. Сотрудниками ОМОНа на Рафиева задержаны двое минчан. Они занимались незаконным бизнесом больше месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Товар закупали и продавали в интернете. В квартире одного из задержанных обнаружено зелье и записная книжка с реквизитами покупателей. За незаконный оборот наркотических средств мужчинам грозит от 8 до 15 лет лишение свободы.