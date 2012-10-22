Задержана группа воров-домушников, ограбивших 50 дачников в Витебской области

Новости Беларуси. 3 преступные группы орудовали в Витебском и Городокском районе. В дачных кооперативах они вскрывали целые улицы. Уносили все, что можно продать: от электротехники до садового инвентаря. За год успели ограбить почти полсотни дачников. Стоимость похищенного – 140 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Погребняк, председатель садового товарищества:

На одной улице украли микроволновку. Ко мне залезли через окно, дверь сломали так, что восстановлению не подлежит.

Антон Добрияник, дачник:

Лесенка была для цветов сделана. Они по ней забирались, а она обламывалась, только гвоздики вот остались. Забрались на эту жестянку, разбили стекло.

Дачные домушники буквально «чистили» загородные домики. У некоторых пропали даже коллекции старых кассет. Впрочем, воры-меломаны выносили все более-менее ценное: кухонную мебель, люстры, электроинструменты, сварочный аппарат, садовый инвентарь, рыболовные снасти, электротехнику, велосипеды.

Виктор Домаков, дачник:

Поломали мне железные ворота в гараже. Знали по каким-то данным, в дом не полезли и в баню. Сейчас это где-то стоит миллионов 5. Весь инструмент вынесли.

Не смогли попасть внутрь - поживились на участке. У Леонида со двора умудрились вынести 100-килограммовую чугунную ванну. Потом по кускам «сплавили» на металлолом.

Леонид Федосеенко, дачник:

Калитка сломана, куча следов на участке. Проникли люди посторонние, пытались взломать дом, но не удалось им открыть, выломать двери. Но чугунную ванну, которая во дворе стояла, они унесли.

В садовых товариществах Витебского и Городокского района орудовали 3 преступные группы. За год они наворовали на 140 миллионов рублей. Задержали все 3 шайки с поличным.

Андрей Бондажецкий, прокурор отдела по надзору за расследованием уголовных дел правления следственного комитета прокуратуры Витебской области:

На счету этих трех преступных групп более 45 фактов дачных краж. 7 участников групп – это молодые люди в возрасте 22-25 лет. Из них двое ранее судимы.

Вина троих соучастников уже доказана. Остальные сейчас находятся по следствием. За желание нажиться за чужой счет им грозит от 3 до 12 лет лишения свободы.