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В Жодино автомобиль сбил 7-летнюю девочку, которая перебегала дорогу

03 сентября 2019 14:47
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Новости Беларуси. Ребенок попал под машину в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино автомобиль сбил 7-летнюю девочку, которая перебегала дорогу-1

Инцидент произошел в одном из жилых дворов. Мальчик и девочка пытались перебежать дорогу, но выбрали для этого не самое удачное место. Из-за припаркованных авто водитель не успел вовремя заметить детей и в результате сбил 7-летнюю девочку. К счастью, обошлось без тяжелых травм.

В Жодино автомобиль сбил 7-летнюю девочку, которая перебегала дорогу-4

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, в частности, с какой скоростью ехал автомобиль.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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