В Жодино автомобиль сбил 7-летнюю девочку, которая перебегала дорогу

Новости Беларуси. Ребенок попал под машину в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инцидент произошел в одном из жилых дворов. Мальчик и девочка пытались перебежать дорогу, но выбрали для этого не самое удачное место. Из-за припаркованных авто водитель не успел вовремя заметить детей и в результате сбил 7-летнюю девочку. К счастью, обошлось без тяжелых травм.