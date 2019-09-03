В Витебске пьяный водитель и пассажир авто пытались дать взятку сотруднику ГАИ

Новости Беларуси. В Витебске водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ.

По информации МВД, происшествие случилось ночью второго сентября. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль Opel, водитель которого визуально находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Подозрения подтвердились – 29-летний водитель был пьян. В ходе разбирательства мужчина и пассажир авто попытались дать взятку сотрудникам милиции в размере 200 долларов за благоприятное решение вопроса о непривлечении к административной ответственности.

Водитель и пассажир были предупреждены о том, что за дачу взятки грозит уголовная ответственность, но все равно они положили деньги в служебный автомобиль. Инспектор после этого закрыл машину и вызвал следственно-оперативную группу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».