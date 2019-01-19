Прямой эфир

172 ДТП произошло в Минске за сутки. Пострадал один человек

19 января 2019 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более чем полторы сотни аварий зарегистрированы в Минске за 18 января.  

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, большая часть из 172 ДТП случилась в результате несоблюдения дистанции и нарушения правил маневрирования. В одной аварии есть пострадавшая.  

В пятницу около половины седьмого вечера на нерегулируемом пешеходном переходе произошёл наезд на девушку. У пострадавшей был диагностирован ушиб стопы, ей оказали помощь в медучреждении и отпустили домой.  

Гражданка переходила дорогу в наушниках и капюшоне. По предварительным данным, она не убедилась в безопасности выхода на проезжую часть, а водитель предполагал, что гражданка не собирается переходить дорогу.  

Отмечается, что погода внесла коррективы в дорожную обстановку. Пешеходам ещё раз напоминают о необходимости смотреть по сторонам, а также советуют снимать капюшоны и вынимать наушники из ушей при пересечении проезжей части. Водителям напоминают учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия, а также рекомендуют увеличивать дистанцию и боковой интервал при гололёде.  

Осенью 2018 года сильный туман стал причиной множества ДТП в Беларуси. 

В Минске видимость на дорогах не превышала 500 метров – здесь подробности.  

# Авария в Минске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске из-за пожара в здании по проспекту Машерова были эвакуированы 500 человек
19 января 2019 08:16

В Минске из-за пожара в здании по проспекту Машерова были эвакуированы 500 человек

В одном из домов Мозыря произошла вспышка газовоздушной смеси
19 января 2019 06:36

В одном из домов Мозыря произошла вспышка газовоздушной смеси

На пожаре в Молодечненском районе погибла 73-летняя женщина
18 января 2019 20:34

На пожаре в Молодечненском районе погибла 73-летняя женщина