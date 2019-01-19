172 ДТП произошло в Минске за сутки. Пострадал один человек

Новости Беларуси. Более чем полторы сотни аварий зарегистрированы в Минске за 18 января.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, большая часть из 172 ДТП случилась в результате несоблюдения дистанции и нарушения правил маневрирования. В одной аварии есть пострадавшая.

В пятницу около половины седьмого вечера на нерегулируемом пешеходном переходе произошёл наезд на девушку. У пострадавшей был диагностирован ушиб стопы, ей оказали помощь в медучреждении и отпустили домой.

Гражданка переходила дорогу в наушниках и капюшоне. По предварительным данным, она не убедилась в безопасности выхода на проезжую часть, а водитель предполагал, что гражданка не собирается переходить дорогу.

Отмечается, что погода внесла коррективы в дорожную обстановку. Пешеходам ещё раз напоминают о необходимости смотреть по сторонам, а также советуют снимать капюшоны и вынимать наушники из ушей при пересечении проезжей части. Водителям напоминают учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия, а также рекомендуют увеличивать дистанцию и боковой интервал при гололёде.

Осенью 2018 года сильный туман стал причиной множества ДТП в Беларуси.