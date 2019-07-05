В Витебске мужчина украл у новой знакомой сбережения и сбежал

Новости Беларуси. В Витебске мужчина украл у местной жительницы несколько тысяч долларов и золото.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, во время прогулки витеблянка познакомилась с общительным мужчиной. После непродолжительного разговора пара решила вместе выпить.

Гражданин отвёл женщину в кафе, потом они направились в магазин, где молодой человек купил алкоголь и закуски. Далее новые знакомые направились домой к витеблянке. Утром застолье продолжилось.

Вечером мужчина в очередной раз отправился за добавкой, но уже не вернулся. А вместе с ним пропали пять тысяч долларов и одиннадцать золотых украшений, которые гражданин прихватил с собой.

Личность подозреваемого установлена, им оказался ранее судимый 31-летний житель Дубровенского района Ларченко Максим Валерьевич. Известно, что тайник злоумышленник заметил ещё утром, когда женщина прятала туда деньги.

Предполагается, что фигурант может снимать жильё или найти новую жертву. Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемого, сообщите об этом по телефонам +375-29-899-11-66, +375-29-711-55-51 или 102. Гарантируются анонимность и вознаграждение.

Фото разыскиваемого здесь.

Летом 2019 года в Бресте мужчина познакомился с женщиной и пригласил переехать жить к нему.