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Завершено расследование уголовного дела о трагедии в столбцовской школе

05 июля 2019 08:45
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела о трагедии в средней школе №2 города Столбцы.  

Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось 11 февраля. Десятиклассник ударил ножом учительницу и одиннадцатиклассника, пострадавшие погибли на месте. Также были ранены два одноклассника нападавшего, которые пытались его остановить.  

«За что так? Почему так? Не знаем». В Столбцах прощаются с погибшими учительницей и школьником  

После совершения преступления юноша угрожал ножом заместителю директора, учителю биологии и однокласснице, которой поцарапал шею, а затем скрылся.  

В ходе расследования были выявлены и другие факты противоправных действий школьника. По информации следствия, незадолго до совершения убийства парень ударил молотком своего одноклассника.  

Экспертиза показала, что подросток осознавал свои действия и руководил ими. У фигуранта были изъяты принесённые в школу нож, молоток и пиротехнические изделия. Изучены данные на компьютере подозреваемого и история его посещений веб-ресурсов.  

В его рюкзаке были молоток, петарды и дымовые шашки. Новые подробности двойного убийства в Столбцах  

16-летний подросток обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также в особо злостном хулиганстве. Фигурант частично признал свою вину. Сейчас он содержится под стражей.  

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.  

Ранее сообщалось, что нападение случилось на первом уроке. 

С целью поимки подозреваемого вводился спецплан «Сирена» – подробности здесь.  

# Убийство # происшествия

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