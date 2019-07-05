Завершено расследование уголовного дела о трагедии в столбцовской школе

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела о трагедии в средней школе №2 города Столбцы.

Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось 11 февраля. Десятиклассник ударил ножом учительницу и одиннадцатиклассника, пострадавшие погибли на месте. Также были ранены два одноклассника нападавшего, которые пытались его остановить.

«За что так? Почему так? Не знаем». В Столбцах прощаются с погибшими учительницей и школьником

После совершения преступления юноша угрожал ножом заместителю директора, учителю биологии и однокласснице, которой поцарапал шею, а затем скрылся.

В ходе расследования были выявлены и другие факты противоправных действий школьника. По информации следствия, незадолго до совершения убийства парень ударил молотком своего одноклассника.

Экспертиза показала, что подросток осознавал свои действия и руководил ими. У фигуранта были изъяты принесённые в школу нож, молоток и пиротехнические изделия. Изучены данные на компьютере подозреваемого и история его посещений веб-ресурсов.

В его рюкзаке были молоток, петарды и дымовые шашки. Новые подробности двойного убийства в Столбцах

16-летний подросток обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также в особо злостном хулиганстве. Фигурант частично признал свою вину. Сейчас он содержится под стражей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Ранее сообщалось, что нападение случилось на первом уроке.