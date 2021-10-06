Задержан мужчина, который угрожал сотрудникам СК. Его личность установили за несколько часов

Новости Беларуси. Задержан мужчина, который направил письмо с угрозами в адрес сотрудников Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На электронную почту ведомства неизвестный отправил сообщение, в котором высказал угрозы насилия, уничтожения и повреждения имущества сотрудников Следственного комитета, а также оскорбления в их адрес. Правоохранителям понадобилось всего несколько часов, чтобы установить личность отправителя. Им оказался неработающий 51-летний мужчина.

Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по городу Минску:

Несмотря на использование при совершении преступления специализированного программного обеспечения по подмене IP-адреса и услуг иностранного почтового сервиса, следователями в течение нескольких часов установлена личность отправителя сообщения. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования. Следствие будет ходатайствовать о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Действия фигуранта квалифицированы по статье, связанной с угрозой насилия в отношении лица, выполняющего служебные обязанности.