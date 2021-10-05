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Пьяный бесправник в Минске врезался в Volkswagen, его выбросило за пределы проезжей части

05 октября 2021 16:06
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Новости Беларуси. На проспекте Жукова пьяный бесправник протаранил два авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Пьяный бесправник в Минске врезался в Volkswagen, его выбросило за пределы проезжей части-1

43-летний мужчина ехал на Volvo в направлении проспекта Дзержинского. Из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с двумя автомобилями марки Volkswagen. От удара Volvo выбросило за пределы проезжей части. В результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.  

В организме виновника происшествия обнаружили почти 2 промилле алкоголя. Выяснилось, что нарушитель менее года назад уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. В отношении мужчины были составлены четыре административных протокола.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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