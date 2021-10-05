Пьяный бесправник в Минске врезался в Volkswagen, его выбросило за пределы проезжей части

Новости Беларуси. На проспекте Жукова пьяный бесправник протаранил два авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

43-летний мужчина ехал на Volvo в направлении проспекта Дзержинского. Из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с двумя автомобилями марки Volkswagen. От удара Volvo выбросило за пределы проезжей части. В результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

В организме виновника происшествия обнаружили почти 2 промилле алкоголя. Выяснилось, что нарушитель менее года назад уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. В отношении мужчины были составлены четыре административных протокола.