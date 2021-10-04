Серая схема экспорта. В Беларуси задержали руководителей крупнейших мясоперерабатывающих комбинатов

Новости Беларуси. Преступный экспорт. В Беларуси пресечена нелегальная схема поставок мясной продукции за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В махинациях были задействованы руководители крупнейших мясоперерабатывающих комбинатов страны. Установлено, что за денежные вознаграждения (а разовая сумма, как правило, превышала 25 тысяч рублей) они предоставляли первоочередной доступ коммерческим структурам к самым востребованным видам продукции. Уже после этот товар незаконно вывозился в страны СНГ. Серая схема действовала несколько лет. Какой ущерб нанесен экономике, только предстоит выяснить следователям.

Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

Сотрудниками ГУБОП МВД пресечена серая схема экспорта мясной продукции. В составе преступной структуры – директора крупнейших государственных мясоперерабатывающих предприятий, а также представители белорусских и иностранных коммерческих структур. Оперативные мероприятия по изобличению участников группы прошли в начале октября в Пинске и Жлобине. Должностные лица задержаны с поличным в момент получения очередной денежной суммы. В настоящее время задержанные помещены в ИВС.