В агрогородке Долгиново загорелся дом, внутри были люди

Новости Беларуси. В Вилейском районе при пожаре спасли мужчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возгорание жилого дома случилось в агрогородке Долгиново. На момент пожара в помещении находились два человека. Женщина смогла покинуть дом самостоятельно. В комнате работники МЧС обнаружили мужчину и помогли ему выбраться. С термическими ожогами он доставлен в больницу.

В результате пожара повреждены кровля, стены и имущество. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.