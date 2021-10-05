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В агрогородке Долгиново загорелся дом, внутри были люди

05 октября 2021 13:45
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Новости Беларуси. В Вилейском районе при пожаре спасли мужчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В агрогородке Долгиново загорелся дом, внутри были люди-1

Возгорание жилого дома случилось в агрогородке Долгиново. На момент пожара в помещении находились два человека. Женщина смогла покинуть дом самостоятельно. В комнате работники МЧС обнаружили мужчину и помогли ему выбраться. С термическими ожогами он доставлен в больницу.

В результате пожара повреждены кровля, стены и имущество. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.  

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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