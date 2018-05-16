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В Столинском районе отцепившийся прицеп врезался в микроавтобус: пострадали три человека

16 мая 2018 11:16
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Новости Беларуси. В Столинском районе отцепившийся прицеп столкнулся с микроавтобусом.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась 15 мая вечером.

39-летний мужчина находился за рулем микроавтобуса Mercedes в составе с прицепом марки КамАЗ. Во время движения прицеп отцепился и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

Водитель Volkswagen и пассажиры – сын и дочь мужчины, которым 2,9 и 1,9 лет, получили травмы. Дети перевозились без детских удерживающих кресел. Малышей госпитализировали.

В Столинском районе отцепившийся прицеп врезался в микроавтобус: пострадали три человека-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

По факту аварии проводится проверка.

10 мая начальником ОГАИ Столинского РОВД было вынесено решение о лишении водителя Mercedes права управления всеми видами ТС сроком на полгода. Оно не вступило в законную силу. Мужчина в момент ДТП был пристегнут.

Оба водителя привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД более 40 раз.

Оказалось, что микроавтобус Volkswagen принадлежит третьему лицу и допуск участия в дорожном движении отсутствует, как и у прицепа второго автомобиля.

Предварительная причина аварии – это неисправность сцепного устройства прицепа.

Осенью минувшего года в Столинском районе произошло страшное ДТП.

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# Авария в Брестской области # происшествия # Фотофакт

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