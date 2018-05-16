В Столинском районе отцепившийся прицеп врезался в микроавтобус: пострадали три человека
Новости Беларуси. В Столинском районе отцепившийся прицеп столкнулся с микроавтобусом.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась 15 мая вечером.
39-летний мужчина находился за рулем микроавтобуса Mercedes в составе с прицепом марки КамАЗ. Во время движения прицеп отцепился и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen, за рулем которого находился 27-летний мужчина.
Водитель Volkswagen и пассажиры – сын и дочь мужчины, которым 2,9 и 1,9 лет, получили травмы. Дети перевозились без детских удерживающих кресел. Малышей госпитализировали.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
По факту аварии проводится проверка.
10 мая начальником ОГАИ Столинского РОВД было вынесено решение о лишении водителя Mercedes права управления всеми видами ТС сроком на полгода. Оно не вступило в законную силу. Мужчина в момент ДТП был пристегнут.
Оба водителя привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД более 40 раз.
Оказалось, что микроавтобус Volkswagen принадлежит третьему лицу и допуск участия в дорожном движении отсутствует, как и у прицепа второго автомобиля.
Предварительная причина аварии – это неисправность сцепного устройства прицепа.
Осенью минувшего года в Столинском районе произошло страшное ДТП.
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