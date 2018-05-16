В Столинском районе отцепившийся прицеп врезался в микроавтобус: пострадали три человека

Новости Беларуси. В Столинском районе отцепившийся прицеп столкнулся с микроавтобусом.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась 15 мая вечером.

39-летний мужчина находился за рулем микроавтобуса Mercedes в составе с прицепом марки КамАЗ. Во время движения прицеп отцепился и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

Водитель Volkswagen и пассажиры – сын и дочь мужчины, которым 2,9 и 1,9 лет, получили травмы. Дети перевозились без детских удерживающих кресел. Малышей госпитализировали.