«Задержан 19-летний житель Кобрина». Задержан подозреваемый в нападении с ножом на супружескую пару

Новости Беларуси. В Кобрине задержан подозреваемый, который напал с ножом на супружескую пару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла две недели назад.

Под удар попали 31-летняя местная жительница и ее муж. Спасти женщину не удалось. Мужчина до сих пор в больнице.