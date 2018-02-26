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«Задержан 19-летний житель Кобрина». Задержан подозреваемый в нападении с ножом на супружескую пару

26 февраля 2018 11:35
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Новости Беларуси. В Кобрине задержан подозреваемый, который напал с ножом на супружескую пару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла две недели назад.

Под удар попали 31-летняя местная жительница и ее муж. Спасти женщину не удалось. Мужчина до сих пор в больнице.

«Задержан 19-летний житель Кобрина». Задержан подозреваемый в нападении с ножом на супружескую пару-1

Дмитрий Иванюк, официальный представитель управления Следственного комитета:
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан 19-летний житель Кобрина, который является учащимся одного из средних специальных учебных заведений районного центра.

В настоящее время на основании постановления следователя он водворен в изолятор временного содержания.

Сейчас с подозреваемым работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства и мотив преступления.

# происшествия # Фотофакт # Нападение # Дмитрий Иванюк

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