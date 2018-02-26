«Задержан 19-летний житель Кобрина». Задержан подозреваемый в нападении с ножом на супружескую пару

Новости Беларуси. В Кобрине задержан подозреваемый, который напал с ножом на супружескую пару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла две недели назад.
Под удар попали 31-летняя местная жительница и ее муж. Спасти женщину не удалось. Мужчина до сих пор в больнице.
Дмитрий Иванюк, официальный представитель управления Следственного комитета:
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан 19-летний житель Кобрина, который является учащимся одного из средних специальных учебных заведений районного центра.
В настоящее время на основании постановления следователя он водворен в изолятор временного содержания.
Сейчас с подозреваемым работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства и мотив преступления.