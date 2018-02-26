В Минске столкнулись Citroen Xantia и Lancia. Пострадал 4-летний ребёнок

Новости Беларуси. 25 февраля в Минске столкнулись Citroen Xantia и Lancia. В ДТП пострадал 4-летний ребёнок.

Как сообщает БЕЛТА, авария произошла около девяти вечера. Citroen двигался по улице Горецкого в сторону улицы Шаранговича. За рулём находился нетрезвый мужчина без водительских прав.

Citroen врезался в автомобиль Lancia, в котором ехала семья с 4-летним ребёнком. Он был на руках у матери, находившейся на заднем сидении. По предварительной информации, ребёнка с травмами доставили в медицинское учреждение.

На неделе в Гродно Mercedes сбил 29-летнюю маму с ребёнком на руках.