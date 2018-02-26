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В Минске столкнулись Citroen Xantia и Lancia. Пострадал 4-летний ребёнок

26 февраля 2018 09:09
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Новости Беларуси. 25 февраля в Минске столкнулись Citroen Xantia и Lancia. В ДТП пострадал 4-летний ребёнок.  

Как сообщает БЕЛТА, авария произошла около девяти вечера. Citroen двигался по улице Горецкого в сторону улицы Шаранговича. За рулём находился нетрезвый мужчина без водительских прав.  

Citroen врезался в автомобиль Lancia, в котором ехала семья с 4-летним ребёнком. Он был на руках у матери, находившейся на заднем сидении. По предварительной информации, ребёнка с травмами доставили в медицинское учреждение.  

На неделе в Гродно Mercedes сбил 29-летнюю маму с ребёнком на руках.  

Девушку госпитализировали – подробнее здесь.  

# происшествия # Авария в Минске

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