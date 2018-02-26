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Они сели в автомобиль и завели двигатель. В Гомеле трое 20-летних парней найдены мёртвыми в гараже

26 февраля 2018 10:50
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти трёх 20-летних парней в Гомеле.    

По сведениям УСК по Гомельской области, вечером 23 февраля группа молодых людей пошла в гараж, чтобы отметить праздник. Через некоторое время несколько человек разошлись по домам, а четверо остались в гараже.  

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:  
Двери в гараж закрыли изнутри. Для того чтобы согреться, молодые люди сели в находившийся в гараже автомобиль и завели двигатель. В субботу ребята перестали отвечать на телефонные звонки.  

В ночь с 24 на 25 февраля мужчин обнаружила в гараже сестра одного из них. Сотрудники скорой помощи, приехавшие на вызов, констатировали смерть трёх человек, а 19-летнего пострадавшего госпитализировали.  

По предварительным выводам экспертов, молодые люди умерли из-за отравления угарным газом. Чтобы установить точную причину смерти, назначены судмедэкспертизы.  

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.  

В феврале 2018 года в Гродно умер ребёнок.  

По предварительной информации, 12-летняя девочка отравилась угарным газом – подробности здесь.  

# происшествия # Мария Кривоногова # Несчастный случай

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