Они сели в автомобиль и завели двигатель. В Гомеле трое 20-летних парней найдены мёртвыми в гараже

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти трёх 20-летних парней в Гомеле.

По сведениям УСК по Гомельской области, вечером 23 февраля группа молодых людей пошла в гараж, чтобы отметить праздник. Через некоторое время несколько человек разошлись по домам, а четверо остались в гараже.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:

Двери в гараж закрыли изнутри. Для того чтобы согреться, молодые люди сели в находившийся в гараже автомобиль и завели двигатель. В субботу ребята перестали отвечать на телефонные звонки.

В ночь с 24 на 25 февраля мужчин обнаружила в гараже сестра одного из них. Сотрудники скорой помощи, приехавшие на вызов, констатировали смерть трёх человек, а 19-летнего пострадавшего госпитализировали.

По предварительным выводам экспертов, молодые люди умерли из-за отравления угарным газом. Чтобы установить точную причину смерти, назначены судмедэкспертизы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В феврале 2018 года в Гродно умер ребёнок.