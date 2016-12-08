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Забрала паспорт, не выпускала из дома, применяла силу: жена убила мужа, который решил уйти из семьи

08 декабря 2016 08:26
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Новости Беларуси. Громкое дело в Сморгони. Женщина до смерти забила супруга, который в какой-то момент решил расторгнуть отношения.

Она сама позвонила в скорую. Cообщила, что муж потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть 49-летнего мужчины.

Дальнейшие экспертизы показали, что

смерть носит насильственный характер.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области установили, что у умершего имеются множественные переломы ребер и грудины с повреждением внутренних органов, закрытая черепно-мозговая травма, а также иные телесные повреждения. 

Подозрения в совершении преступления пали на супругу мужчины. Следователи установили, что узнав о намерении мужа уйти из семьи, женщина забрала у него паспорт, не выпускала из дома, применяла силу. Обстоятельства последней ссоры предстоит выяснить.

Известно, что семья благополучная. Оба супруга к ответственности не привлекались. Муж зарабатывал на жизнь вахтовым методом. Жена являлась индивидуальным предпринимателем.

В прошлом месяце белорусов шокировало преступление, произошедшее в Брестской области.

В Кобрине мужчина задушил свою бывшую жену и закопал тело в лесу. Молодая мама работала в кафе местной школы, он – ездил на заработки в Россию. Молодая пара с тремя маленькими сыновьями. Правда, семейная идиллия у них продолжалась недолго. Вскоре супруги развелись, но, как это часто бывает, остались жить под одной крышей. Неладное в тот день почувствовала мама молодой женщины, когда дочь не вышла на связь и не отвела детей в сад. Здесь подробнее.

# происшествия # Убийство # Сергей Шершеневич

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