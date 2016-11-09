В Кобрине 30-летний мужчина убил бывшую жену, а затем спокойно отвез детей в садик

Новости Беларуси. Шокирующее преступление на Брестчине. В Кобрине мужчина задушил свою бывшую жену и закопал тело в лесу.

28-летняя мать троих маленьких сыновей пропала в начале ноября.

Причастность мужчины к этому была установлена во время следствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она работала в кафе местной школы, он – ездил на заработки в Россию. Молодая пара с тремя маленькими сыновьями. Правда, семейная идиллия у них продолжалась недолго. Вскоре супруги развелись, но, как это часто бывает, остались жить под одной крышей.

Неладное в тот день почувствовала мама молодой женщины, когда дочь не вышла на связь и не отвела детей в сад.

Петр Бутрим, СТВ:

Бытовая драма с фатальным концом разгорелась в одном из спальных районов города. Рядом – десятки соседей. Однако убийство было совершено хладнокровно, тихо и без лишних шорохов. Ничего подозрительного не усмотрели даже те, кто находился прямо за стенкой.

Сбить оперативников с толку сначала пытался и сам подозреваемый. По их словам, мужчина действовал изобретательно.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

Изначально 30-летний мужчина пояснял, что местонахождение жены ему неизвестно, и что та накануне отправила ему SMS-сообщение, в котором указывалось, что они расстаются, и просьба ее не искать.

Однако в ходе дальнейшего разбирательства сотрудникам правоохранительных органов мужчина рассказал, что в действительности это сообщение он отправил сам и то, что перед этим

дома утром 3 ноября он задушил супругу и вывез на автомобиле в лес.

Практически все тайное стало явным буквально на следующий день.

Галина Войтович, мама убитой:

Хладнокровно сонную задушил, хладнокровно приехал, отвез детей в садик, ее в сумку загрузил, пальто прикрыл сверху. Вывез, закопал, кинул в лесу.

А на следующий день утром он ее прикопал под какими-то корневищами деревьев. Сын сказал: если бы он не показал, никто бы не нашел.

По факту убийства заведено уголовное дело. Ближайшие годы, если суд признает подозреваемого виновным, он проведет за решеткой.