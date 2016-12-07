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Водитель устроил дрифт у Вечного огня на площади Победы в Минске

07 декабря 2016 18:33
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Новости Беларуси. В Минске следователи разбираются в инциденте на площади Победы.

27-летний водитель выехал к мемориалу и успел совершить несколько опасных виражей до того, как за ним в погоню отправился патрульный автомобиль.

Минчанин был в компании своих друзей. По его словам, они отправились на ночную авто прогулку. Сейчас выясняются все обстоятельства дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дрифтера также могут привлечь к ответственности за надругательство над историко-культурными ценностями.

Сергей Борисенко, прокурор Партизанского района Минска:
Казалось бы, благополучный молодой человек. И работа есть, и занятие есть. Во втором часу ночи на легковом автомобиле, заведомо для себя зная, что заезд на площадь Победы, на памятник истории, запрещен, он въезжает на площадку перед Вечным огнем и совершает такие маневры.

# происшествия # Автомобили # Сергей Борисенко

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