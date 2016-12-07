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Видео с польской таможни: три цистерны нелегальных сигарет из Беларуси на 2200 тысяч долларов

07 декабря 2016 17:18
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Новости Беларуси. Рекордный улов: свыше 700 тысяч пачек белорусских сигарет задержали польские таможенники. Стоит такой нелегальный груз более 2 миллионов долларов.

Табачные изделия злоумышленники спрятали в трех цистернах для газа.

Подробности громкого задержания сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, СТВ:
Сигареты контрабандисты спрятали в цистернах, прицепленных к железнодорожному составу. Резервуары вызвали подозрение, когда поезд прибыл на польскую станцию, в пункт пропуска Кузница. Таможенники решили как следует проверить объемную «тару».

По сопроводительным документам в цистернах значился газ.

Однако сканирование показало содержимое куда интереснее: почти 718 тысяч пачек сигарет!

Собственник цистерн, судя по надписи на резервуарах, минская компания.

Катажина Зданович, пресс-секретарь Подляского отделения пограничной службы Республики Польша:
Цистерны были с грузовым поездом, который шел из Беларуси в Польшу. Сотрудники пограничной службы решили его подробно проверить, когда он прибыл на перегрузочную станцию. В результате они обнаружили в резервуарах вместо газа нелегальные табачные изделия.

Стоит такой нелегальный груз более 2200 тысяч долларов!

Причем злоумышленники пытались замаскировать контрабанду. Не помогло.

Оперативный сотрудник Подляского отделения пограничной службы Республики Польша:
В трех цистернах находились также небольшие баллоны с газом. Мы взяли дополнительный – контрольный – анализ их содержимого. Так же в цистернах лежали мешки с цементом. Обо всех этих технологиях преступников мы знаем, не раз сталкивались.

В последнее время контрабандисты делают все более дерзкие ходы. Грузы с сигаретами сплавляют по рекам самодельными плотами, подводными аппаратами. Под тайники полностью «перекраивают» автомобили и целые автобусы.

И если бы не это задержание, то дым от белорусских сигарет можно было бы унюхать далеко за пределами Польши. На нашей табачке зарабатывают лондонские и ливерпульские дилеры.

Галина Буро:

Стоит пачка сигарет в Великобритании 3 фунта стерлингов. У нас она в 7,5 раз дешевле.

Это настоящий черный табачный рынок, в котором задействовано множество людей. По нынешнему делу арестованы 5 человек, но в полиции Польши не исключают, что появятся и новые обвиняемые.

# происшествия # Контрабанда # Галина Буро # Катажина Зданович

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