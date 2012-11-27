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Забастовка фермеров в Брюсселе: на здание Европарламента вылито 15 тысяч литров молока

27 ноября 2012 06:35
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Новости Бельгии. Молочные реки образовались у здания Европарламента в Брюсселе. Фермеры со всего Старого Света съехались в бельгийскую столицу, чтобы в буквально смысле выплеснуть недовольство, вызванное установленными в ЕС низкими закупочными ценами на свою продукцию.

Протестующие перекрыли центр города тракторами, а затем вылили почти 15 тысяч литров молока на здание Европарламента и защищавших его полицейских.

Но на этом разбушевавшиеся демонстранты решили не останавливаться: они стали поджигать покрышки и сено. А самые отчаянные даже попытались прорваться через кордон. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Забастовка # Фотофакт

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