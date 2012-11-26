«Жигули» с коровой на заднем сиденье остановили сотрудники ГАИ в Гомельской области

Новости Беларуси. В Гомельской области инспекторы задержали «Жигули» с необычным пассажиром. Все произошло на трассе Гомель – Могилев. Логично, что автомобиль, движущийся с открытой задней дверью, привлек внимание сотрудников ГАИ. На требование остановиться водитель не отреагировал, а, проехав немного дальше, просто выпрыгнул из автомобиля на полном ходу.

До того, как машина остановилась в кювете, ее покинули еще двое мужчин. Люди скрылись в лесу, сообщили в программе .

Александр Лаврентиков, начальник межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

В салоне автомобиля находилась одна голова КРС. На корове, которая осталась возле автомобиля, остался ярлык.

Как только будет найден хозяин, станет ясно, похищена ли корова или водитель и был хозяином. Тогда же решится вопрос и о возбуждении уголовного дела. Пока же «копейка» отправилась на стоянку райотдела милиции, а корова на ответственное хранение в одно из хозяйств.

Животновод:

По всей видимости, животное, может, даже и били, потому что хромает на заднюю ногу. По прибытию в наше подразделение животное легло.

Вот она – любительница бесплатных поездок на авто – 455 килограммов живого веса. Как это животное уместилось на заднем сиденье «Жигулей», понять трудно. Есть у коровы ушной номер. Таким маркируют животных в любом хозяйстве. Однако специалисты утверждают: корова домашняя. Слишком уж ручная. Возможно, эта доверчивость с ней и сыграла злую шутку.